Celebridades Carnaval: Musa da Colorado, Michele Neres samba com o bumbum de fora em ensaio

Por Redação O Sul | 18 de janeiro de 2020

Michele Neres: Musa da escola de samba Colorado do Brás. Foto: Nelson Miranda/Edu Graboski/Divulgação Michele Neres, musa da escola de samba Colorado do Brás. (Foto: Nelson Miranda/Edu Graboski/Divulgação) Foto: Nelson Miranda/Edu Graboski/Divulgação

Ela prometeu e cumpriu! Michele Neres, musa da escola de samba Colorado do Brás, avisou que causaria nos ensaios técnicos. E não deu outra. Neste fim de semana ela apareceu com o bumbum de fora para o primeiro esquenta no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo.

Usando um body cravejado de pedras nas cores da escola – vermelho e branco – a loira caprichou no rebolado e exibiu os pernões torneados, resultado de muito agachamento na academia. Nos bastidores, ainda posou com a ex-BBB Munik Nunes, que também desfilará como musa da escola.

“Shape pronto e fantasia quase acabada, vai ser pouca roupa na avenida”, adiantou. “Venho de topless e com muitas penas. O look é bem colorido, alegre, e ousado. Como a fantasia será bem sexy, meu corpo vai aparecer bastante. Por isso me preocupei em manter tudo no lugar. Sequei 2kg nesse mês, agora é só um ajuste fino no corpo, aquele toque final para o desfile”.

Neste ano, a Colorado do Brás levará para a avenida o enredo “Que Rei sou eu?”, contando a história do rei Dom Sebastião, marcada por mistérios, lutas, sabedoria e lendas. A escola será a segunda a desfilar no sábado, dia 22 de fevereiro.

