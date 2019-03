Carol Dantas posta foto de Davi Lucca e camiseta “Neymito” rouba a cena

Carol Dantas compartilhou clique de Davi Lucca com a afilhada, mas foi a roupa do filho que chamou a atenção. Mesmo sendo só uma camiseta preta, o termo “Neymito”, apelido dado a Neymar, estampado nela foi o que fez o look fazer sucesso entre os internautas.

“O melhor é a camisa do Davi”, “E essa blusa?” e “Quero essa blusa no meu guarda-roupa” foram apenas alguns dos comentários sobre o look, que além do apelido ainda traz os as definições do termo, como se fosse um verbete de dicionário.

“1. Artista brasileiro responsável pela propagação mundial da ideologia ousadia e alegria 2. favorito do Galvão”, diz parte do texto na camiseta.

O modelo está disponível online pelo valor de R$49,90 (em promoção)

Mãe do pequeno, Carol Dantas está atualmente esperando seu segundo filho, fruto de seu relacionamento com Vinícius Martinez, de quem está noiva.

“Ele está radiante. Ele já era muito cuidadoso comigo. Agora, ele me beija, beija minha barriga, fica me ligando, perguntando se eu e o bebê estamos bem. Ele vai ser um baita de um irmão mais velho”, festejou Carol sobre a reação de Davi a sua gravidez.

Deixe seu comentário: