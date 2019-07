Carreata é realizada em homenagem a motorista morto em assalto em Viamão

Durante a manhã desta quinta-feira (11), acontece uma carreata em homenagem ao motorista de aplicativo assassinado na noite de terça-feira (9) em Viamão, na Região Metropolitana de Porto Alegre. O corpo de Paulo Jocemar Machado Gonçalves, de 43 anos, foi encontrado com marcas de tiro no bairro Esmeralda.

A carreata saiu do cemitério Santa Casa às 8h e seguiu até o Palácio da Polícia, fazendo um buzinaço em homenagem ao policial militar morto durante a madrugada desta quarta-feira (10), após interceptar um carro roubado de motorista de aplicativo. Depois, a carreata seguiu até o Palácio Piratini, com a intenção de cobrar mais segurança das autoridades do Estado.

Deixe seu comentário: