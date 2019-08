Duas metralhadoras, placas reversíveis, lanças nas rodas, bombas de fumaça, escudo à prova de balas e assento ejetável. O carro Aston Martin DB5 usado por James Bond em “007 contra Goldfinger”, vai à venda no dia 17, nos EUA. A casa de leilões Sotheby’s espera lances a partir de US$ 4 milhões (R$ 15 milhões) pelo modelo, um dos quatro produzidos com equipamentos funcionais para as filmagens.

