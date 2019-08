Carro roubado é consumido pelo fogo na BR-290, nesta terça-feira

Um veículo Civic de cor prata foi encontrado em chamas no km 95, da BR-290, nesta terça-feira (13). O Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência e apagou o incêndio. O caso foi no sentido capital-interior, mas não causou bloqueio de trânsito, apenas lentidão, em função de pessoas que reduziam a velocidade ao passar pelo local.

A suspeita inicial é de que o fogo tenha iniciado na parte do motor. Conforme os bombeiros, o veículo está registrado como roubado. A equipe teve que arrombar o porta-malas do automóvel para averiguar e localizou pertences no interior, que podem ser do proprietário. A polícia deve investigar o caso.

Deixe seu comentário: