Um carro quase caiu no Arroio Dilúvio, na Avenida Ipiranga, em Porto Alegre. O carro se envolveu em um acidente com outro veículo por volta das 10h45.

De acordo com a EPTC, Empresa Pública de Transporte e Circulação, o motorista bateu na lateral do veiculo que passava ao lado, e com isso, bateu na mureta do arroio. Ninguém ficou ferido.