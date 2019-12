Acontece Cartinhas com pedidos para o Papai Noel são colocadas em árvore de Natal do ParkShopping Canoas

Por Redação O Sul | 5 de dezembro de 2019

Foto: Divulgação

Os jovens da Associação Comunitária Criança Feliz terão mais um motivo para sorrir neste Natal. Em parceria com o ParkShopping Canoas, 58 cartinhas com pedidos para o Papai Noel foram colocadas na árvore da decoração interna do shopping para que os clientes possam presentear os pequenos com idade entre 6 e 14 anos. Entre os desejos, peças de roupa, calçados e brinquedos. Os presentes serão entregues pelo Bom Velhinho do shopping. Após pegar a carta, o cliente a leva até o SAC do shopping e tem até o dia 15 de dezembro para entregar o presente no mesmo setor.

