Casa da Bella de Crepúsculo pode ser alugada no Airbnb! 

Recentemente comentamos aqui sobre a possibilidade de alugar um apartamento temático da série “Friends” em Florianópolis, mas você sabia que também possível alugar a residência dos Swan no Airbnb? Conhecida como “Twilight Swan House”, a propriedade fica em Saint Helens, no estado de Oregon, nos Estados Unidos, pertinho do mar.

A casa é a original usada no primeiro filme da saga e traz muitas memórias! A diária é de R$ 1.246, preço um tanto salgado, mas o local hospeda até 10 pessoas. Os comentários sobre a locação são bastante positivos e tem gente que já viajou de outros países para desfrutar da estadia! Espalhados pelos cômodos, é possível ainda se deparar com totens em tamanho real dos personagens.

