“Mulher Empreendedora e Agronegócio” foi o tema da palestra que movimentou o auditório da Casa da Rede Pampa na Expointer

A Casa da Pampa, na Expointer, em Esteio, recebeu em seu auditório um grande público feminino para a palestra Mulher Empreendedora e Agronegócio, na manhã desta quarta-feira (28). As palestrantes que falaram sobre o assunto desde as 9h30 foram a medica veterinária Fernanda Costabeber, a administradora Luísa Comin e a bacharel em Secretariado Executivo Bilíngue Fabiana Venzon. Cada uma falou sobre experiências de trabalho envolvidos com o campo e os desafios encontrados nessa área que ainda é majoritariamente ocupada por homens.

Fernanda Costabeber é veterinária formada pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e pós-graduada em Gestão de Confinamentos pela Universidade da Pecuária. Além disso, foi trainee da JBS e atualmente trabalha na fazenda Pulquéria, que pertencente à família da veterinária, localizada em São Sepé, no interior do Estado. Ela é especializada em produção de carne premium e também membro da Comissão Jovem da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul) e da diretoria do Sindicato Rural de São Sepé.

Luísa Comin é administradora, bacharel em Secretariado Executivo Bilíngue pela Universidade de Passo Fundo (UPF), pós-graduada em gestão de negócios e especialista em psicanálise humanista. Atua como terapeuta de grupo, facilitadora de grupo com foco em mulheres do meio rural, palestrante, coach de vida e terapeuta reikiana individual. Ela também é sócia-proprietária e gestora da Fazenda São Miguel, do ramo do agronegócio em Espumoso e Soledade.

Fabiana Venzon é formada em Secretariado Executivo Bilíngue pela UPF, tem MBA em Gestão Empresarial e em Gestão Estratégica do Agronegócio, é conselheira fiscal do Comitê Gestor do Lídera – Associação de Mulheres Empreendedoras de Passo Fundo, diretora de Agronegócio da Associação Comercial, Industrial de Serviços e Agropecuária de Passo Fundo (Acisa), membro do Comitê Bacia Hidrográfica Rio Passo Fundo e Conselheira de Administração da Cotrijal de Não-Me-Toque.