Casa de Meghan Markle em Los Angeles está à venda por mais de 7 milhões

Antes de morar em um palácio digno de contos de fadas, com mais de 20 quatros, no Palácio de Kensington, Meghan Markle, Duquesa de Sussex, viveu em uma mansão em Los Angeles. A propriedade testemunhou o casamento da nova integrante da família real com Trevor Engelson, de quem se divorciou em 2013.

Na mesma época, ela deixou a residência para morar em Toronto, no Canadá, onde fazia as filmagens da série Suits. Passados tantos anos, Meghan decidiu se desfazer da casa e a colocou a venda! A atriz está pedindo um valor estimado em US$ 1,8 milhões, cerca de R$ 7,8 milhões de reais. A casa tem uma fachada super convidativa e os cômodos são todos em tons claros, bem espalhados e organizados.

