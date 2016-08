Casa Valduga conquista quatro medalhas de ouro na Grande Prova Vinhos do Brasil

A Casa Valduga comemora mais uma premiação de renome para seus rótulos, produzidos no sul do Brasil. A vinícola conquistou quatro medalhas de ouro na 5ª edição da Grande Prova Vinhos do Brasil. O concurso foi realizado em junho deste ano, no Rio de Janeiro.

Durante a premiação, foram avaliados mais de 850 rótulos de vinhos tintos, brancos e espumantes, de 110 vinícolas nacionais. Oito estados brasileiros participaram da competição e a Casa Valduga foi uma das vinícolas nacionais premiadas. Os vinhos vencedores foram escolhidos em uma competição às cegas e os ganhadores farão parte do Anuário Vinhos do Brasil 2016.

Dentre os rótulos premiados da Casa Valduga, estão o renomado espumante Casa Valduga Brut 130, na categoria Espumante Branco Brut Champenoise. O rótulo premiado é elaborado com uvas Chardonnay e Pinot Noir de safras especiais, através do método champenoise.

Já entre vinhos tintos, na categoria Tinto Super Premium, os grandes vencedores foram o Casa Valduga Terroir Raízes Cabernet Sauvignon e o Casa Valduga Gran Raízes Corte. O Terroir Raízes Cabernet Sauvignon é um vinho tinto seco que apresenta corpo intenso, denotando o clássico caráter do Cabernet Sauvignon. Já o Gran Raízes Corte, destaca-se por seu grande equilíbrio, especialmente entre os taninos maduros, a acidez e o generoso teor alcoólico. Essa combinação culmina em um vinho amplo e macio, potente e com longa persistência, lembrando ameixa madura e suaves notas de madeira.

Dentre os vinhos Tinto Corte, os premiados foram Casa Valduga Gran Identidade Corte e o Casa Valduga Gran Raízes Corte, também premiado na categoria Tinto Super Premium. O Casa Valduga Gran Identidade Corte é um vinho intenso, com taninos firmes e equilibrada acidez. Ele passa um ano em processo de maturação em carvalho francês novo, revelando-se um vinho opulento e pleno. O final de boca remete ao olfato, com presença de frutas vermelhas e notas tostadas da madeira.

A Grande Prova Vinhos do Brasil 2016 contou com um júri formado por profissionais e especialistas de vários estados do Brasil, além de convidados internacionais.

