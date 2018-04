Casa Valduga e Canta Maria Gastronomia promovem noite de harmonização em Bento Gonçalves

A vinícola Casa Valduga e o restaurante Canta Maria conduzem jantar harmonizado em um evento que une a expertise de cada marca para uma experiência enogastronômica única, que ocorrerá no dia 12 de abril, a partir das 20 horas.

O enólogo e embaixador do Grupo Famiglia Valduga, Lucas Simões, apresentará os vinhos e espumantes e conduzirá a harmonização da noite. O jantar terá assinatura da Canta Maria Gastronomia.

No menu, o espumante Arte Brut Rosé e torradinhas com antepasto italiano da marca Casa Madeira serão servidos como couvert e, como entrada, o rótulo Leopoldina Chardonnay e salada caprese.

O Casa Valduga Gran Chardonnay D.O harmonizará com o primeiro prato, risoto italiano, e o Casa Valduga Villa-Lobos Cabernet Sauvignon com o segundo prato do jantar; cordeiro com purê de mandioquinha e geleia de morango com pimenta Casa Madeira. Para finalizar, a sobremesa será brownie com sorvete e calda de chocolate e Casa Valduga Licoroso Tinto.

Há mais de um século cultivando terroirs de excelência no Rio Grande do Sul, a Casa Valduga produz rótulos premiados em todo o mundo. Já o Canta Maria Gastronomia resgata o histórico da tradição italiana e oferece um espaço para compartilhar bons momentos e desfrutar dos prazeres e encantos da boa gastronomia.

Serviço:

Local: Canta Maria Gastronomia/ R. Parnaíba, 777 – São Bento, Bento Gonçalves – RS/ 20h/ Valor: R$ 170,00 por pessoa/ Reservas: (54) 3702-3099/(54) 9.9976-4544 ou jaque@cantamaria.com.br / Vagas limitadas

