Casal é encontrado morto dentro de apartamento na zona sul de Porto Alegre; filho é o principal suspeito

Um casal foi encontrado morto de dentro de um apartamento na Avenida Nonoai, zona sul de Porto Alegre, por volta das 1h30min da manhã. De acordo com a Brigada Militar, o filho do casal estava no local e não apresentavam ferimentos.

As vitimas foram identificadas como Orildes dos Santos Carcamo, 56 anos, e Alaberto Diego Carcamo Ulloa, 70 anos. O jovem de 26 anos não teve o nome divulgado. O pai foi encontrado no quarto com golpes de faca, já a mãe foi encontrada com golpes na cabeça na cozinha.

A Brigada Militar foi acionada pelos vizinhas que ouviram os gritos do casal. Ao chegarem, os brigadianos tiveram que arrombar a porta, e encontraram o jovem deitado no chão.

De acordo com o delegado plantonista João Cesar Nazário, será realizado um exame toxicológico no jovem. A pericia no apartamento foi realizada durante a madrugada.