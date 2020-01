Polícia Casal é preso com arsenal de armas em Rio Grande

Por Redação O Sul | 20 de janeiro de 2020

O casal disse aos policiais que estavam transportando as armas para traficantes da região. Foto: Divulgação/PRF Casal é preso com arsenal de armas em Rio Grande Foto: Divulgação/PRF

Na tarde desta segunda-feira (20), na BR 392, em Rio Grande, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu um casal com armamento pesado. Eles transportavam uma submetralhadora, três pistolas e um revólver em um automóvel.

Agentes da PRF realizavam fiscalização de policiamento ostensivo quando abordaram um Audi com placas de Rio Grande que transitava em direção à Vila Quinta. Os policiais desconfiaram do nervosismo e das histórias contadas pelo casal, e decidiram realizar uma revista detalhada. No porta-luvas e em uma bolsa sob os bancos, os PRFs encontraram uma submetralhadora Bersa 9mm (argentina), três pistolas Glock 9mm (austríacas) e um revólver (INA), todos ilegais.

O homem, que conduzia o veículo, tinha antecedentes por roubo, furto, receptação, porte ilegal de arma de fogo, entre outros. A passageira, esposa do motorista, não tinha antecedentes. Os dois disseram aos policiais que haviam recebido 10 mil reais de traficantes para transportar as armas entre bairros de Rio Grande. Eles foram presos e encaminhados, com o armamento e o veículo, para a área judiciária local.

