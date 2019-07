Caso Yony González: Grêmio tem recurso aceito é absolvido de acusação racial contra atleta do Fluminense

*Valéria Possamai

Em julgamento pelo Tribunal Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, nesta segunda-feira, o Grêmio teve o recurso aceito e foi absolvido no caso de acusação de uma suposta injúria racial contra Yony González, jogador do Fluminense, no confronto dos times pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro, no dia 5 de maio.

Condenado pela 5ª Comissão Disciplinar ao pagamento de multa de R$ 30 mil com base no artigo 243-G, parágrafo 2º do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, no julgamento de 18 de maio, o clube recorreu da decisão e conquistou a absolvição, pelo placar de 5 votos a 2.

Durante a sessão, o auditor relator do recurso, o Dr. Mauro Marcelo de Lima e Silva, em seu voto, citou a pluralidade que constitui a história do clube gaúcho, fazendo referência a Lupicínio Rodrigues, autor do hino do Clube, e a Coligay, torcida LGBT precursora nas arquibancadas do país. O auditor citou ainda as campanhas de conscientização promovidas pelo Grêmio e a iniciativa de abolir dos cânticos das torcidas organizadas que façam menção a qualquer tipo de preconceito.

