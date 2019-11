Cassino clandestino é fechado em Porto Alegre

Em uma operação deflagrada no final da noite de quarta-feira (06), fiscais da prefeitura de Porto Alegre identificaram um cassino clandestino com 136 máquinas caça-níqueis no bairro Floresta.

O estabelecimento não apresentava placas ou qualquer outro sinal de identificação na fachada. No seu interior, havia um amplo espaço para acomodar as máquinas de jogos e seus frequentadores, com telões, bares e decoração caracterizada.

O flagrante ocorreu durante uma operação conduzida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico em parceria com a Guarda Municipal, o Corpo de Bombeiros e a Brigada Militar. Os agentes chegaram no local com a informação de que se tratava de uma casa de prostituição e consumo de drogas.

“Quando entramos, vimos um corredor que levava à parte dos fundos. Fomos averiguar e acabamos sendo surpreendidos pelo tamanho do salão e a quantidade de máquinas lá dentro”, explicou o diretor de Fiscalização da secretaria, Luis Antônio Steglich.

Cerca de 20 pessoas estavam no cassino no momento da operação. Todas foram liberadas após assinarem um termo circunstanciado. A Brigada Militar também retirou os componentes e desativou as 136 máquinas do local. O Corpo de Bombeiros não identificou risco iminente à segurança dos frequentadores.