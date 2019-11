A atriz Catherine Deneuve, de 76 anos, foi hospitalizada após sofrer um mal-estar, de acordo com o site do jornal Le Parisien. No começo da tarde desta quarta (6), em comunicado à AFP, a família informou que a atriz “sofreu um acidente vascular limitado e, portanto, reversível”. “Felizmente, ela não tem déficit motor e, é claro, deve tirar uma folga”, diz a mesma fonte.