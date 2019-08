O prefeito Nelson Marchezan Júnior recebeu em frente ao Paço Municipal, nesta segunda-feira, 5, o cônsul honorário do Equador, Fernando Francisco Quintana Díaz, e os Cavaleiros da Paz, que realizam cavalgada no Centro Histórico para divulgar a Semana Cultural do Equador. Os eventos da semana ocorrem até 10 de agosto.

Deixe seu comentário: