Recolhido na quarta-feira (21), pela Equipe de Veículos de Tração Animal da EPTC, após denúncia via 118 por abandono no bairro Restinga, um cavalo com cerca de cinco anos, apelidado de “Malhado”, já recebe tratamento adequado no Hospital Veterinário da UFRGS. Quando estiver recuperado, será levado para o abrigo da zona sul, que conta atualmente com 28 animais, sendo 19 aptos para adoção.

