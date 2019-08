Cavalos da raça Mangalarga realizam prova dos 3 tambores e 6 balizas

O jovem montador Robson Antunes venceu a prova dos três tambores e seis balizas que aconteceu neste sábado (24), na Expointer, em Esteio. A disputa foi realizada na pista central e estavam competindo oito cavalos da raça Mangalarga. O prêmio de R$ 21.300 foi dividido entre os oito montadores; o primeiro lugar saiu com R$ 5.000 e o último colocado levou para casa R$ 400,00.

Dener Marques, criador de ovelha e gado no Paraná, mas também narrador da prova, explicou que os animais que correram na pista são animais que foram vendidos em leilões dos anos de 2017 e 2018, no Haras V Jotace de Tijucas do Sul, no Paraná. De acordo com Marques, todos os anos o Haras realiza um leilão e provas com os animais adquiridos. Esta foi a primeira vez que a competição foi realizada na Expointer.

Deixe seu comentário: