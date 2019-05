Grêmio perde mais uma e ocupa a vice-lanterna do Brasileirão

Grêmio perde para o Ceará por 2 a 1, no Estádio Castelão, em Fortaleza, em jogo válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro 2019. Ricardinho e Michel (contra) marcaram os gols para o time da casa, já Éverton descontou para os gremistas.

A primeira tentativa de chegada foi da equipe cearense, num escanteio cobrado por Ricardinho, mas Paulo Victor afastou e sofreu falta. Juninho Capixaba levou o primeiro cartão amarelo do jogo antes dos 4 minutos por duas faltas em sequência. Aos 5, o Ceará já havia cobrado a terceira falta consecutiva.

Aos 8, André ajeitou para Matheus Henrique, que tentou driblar no meio da área, mas Luiz Otávio bloqueou a jogada e afastou. Dois minutos depois, Leandro Carvalho acionou Samuel Xavier ao lado da área, que encontrou Thiago Galhardo na entrada da área. Por sua vez, o meia deu toque sutil de calcanhar e Ricardinho finalizou sem chances para Paulo Victor.

Aos 12, Fabinho foi punido com cartão amarelo por falta em Juninho Capixaba. Em seguida, Éverton recebeu na meia esquerda, cortou para o centro e chutou muito fraco para linha de fundo. Aos 16, em cobrança de falta, Alisson levantou e Thaciano desviou para fora.

Aos 23, em contra-ataque pela esquerda, Thiago Galhardo cruzou rasteiro para o meio da área e Michel, na tentativa de cortar a bola, desviou contra o próprio patrimônio, aumentando a vantagem cearense. A primeira chance perigosa do Grêmio foi aos 27, quando Matheus Henrique dominou pela meia esquerda e arriscou de fora da área, exigindo uma grande defesa de Richard.

Três minutos depois, em uma descida rápida pela direita, Éverton puxou para a perna esquerda e chutou para descontar para a equipe tricolor. Aos 39, em cobrança de escanteio, Thiago Galhardo tentou desviar, mas André conseguiu bloquear o desvio.

Aos 41, Juninho Capixaba cruzou na área, Richard saiu mal do gol e se chocou com Luiz Otávio, enquanto a bola desviou em Thiago Galhardo e saiu pela linha de fundo. Aos 45, a arbitragem deu mais cinco minutos de acréscimo. O goleiro Richard caiu mais uma vez pedindo atendimento, alegando dores no joelho. Por isso, mais dois minutos foram acrescidos. Aos 51, Matheus Henrique foi punido com cartão amarelo por reclamação. Quando o relógio chegou aos 52, Igor Benevenuto apitou o fim do primeiro tempo.

No intervalo, o time cearense fez sua primeira substituição. Saiu o goleiro Richard e entrou Diogo Silva. Aos 2, Éverton, por reclamação, recebeu o terceiro cartão amarelo do Grêmio. Em seguida, Bérgson, já na grande área, chutou cruzado com perigo para a meta de Paulo Victor. Aos 5, depois de uma cobrança de escanteio, Rômulo cabeceou, a bola sobrou para Thaciano, que estava impedido.

Aos 9, Alisson foi punido por parar um contra-ataque do Ceará. Sete minutos depois, Alisson encontrou Leonardo dentro da área, mas o lateral acertou o chute em cima de João Lucas. Em seguida, os mandantes executaram a sua segunda troca. Saiu Leandro Carvalho para a entrada de Rick.

Aos 20, Juninho Capixaba, pela esquerda, cruzou na cabeça de Alisson, que cabeceou no canto, mas Diogo Silva fez uma bela defesa, impedindo o gol de empate do Grêmio. Cinco minutos depois, o tricolor processou a sua primeira substituição. O volante Rômulo deu lugar ao atacante Marinho.

Em mais um ataque perigoso, o Ceará chegou com Rick, que deixou Bérgson em boa condição. O ex-gremista dominou, girou e chutou por cima do gol de Paulo Victor. Quatro minutos depois de entrar, Marinho foi advertido com cartão amarelo. Em seguida, Thiago Galhardo saiu para entrada de Pedro Ken.

Aos 31, Alisson saiu para a entrada de Felipe VIzeu. Logo depois, João Lucas foi punido com cartão amarelo. Seis minutos depois, Marinho dominou pela direita, ajeitou e arriscou de perna esquerda. Chute muito ruim, que levou Renato à loucura. Aos 38, Juninho Capixaba foi substituído por Pepê, que, na primeira jogada, cometeu uma falta e foi punido com cartão amarelo.

Aos 45, a arbitragem deu mais cinco minutos de acréscimos. Mesmo com pressão gremista, o árbitro Igor Benevenuto apitou o fim da partida.

Próximo jogo do Grêmio será nesta quarta-feira, 22, às 21h30, em Caxias do Sul, contra o Juventude, válido pela primeira etapa das oitavas-de-final da Copa do Brasil 2019.

Deixe seu comentário: