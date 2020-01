Música Cecé Pássaro e Luka de Lima se apresentam no Happy Hour do Cisne Branco

Por Redação O Sul | 16 de janeiro de 2020

Cecé Pássaro e Luka De Lima apresentam o duo Caê e outros trópicos Foto: Gabriel Faccini/Divulgação (Foto: Gabriel Faccini/Divulgação) Foto: Gabriel Faccini/Divulgação

Cecé Pássaro e Luka De Lima apresentam o duo Caê e outros trópicos: uma seleção de canções baseada em sucessos antológicos de Caetano Veloso, que revisita também parcerias do compositor e sonoridades afins. Ao som do violão de Luka e da voz de Cecé, vamos navegar com suíngue, samba e bossa em águas tranquilas.

Os ingressos estão disponíveis nos pontos de venda do Barco Cisne Branco no Shopping João Pessoa (3º piso), Lindóia Shopping (Térreo) e Cais do Porto (Armazém B3). O valor é de R$ 45 (quarenta e cinco reais) no cartão, com meia-entrada para idosos e crianças até 10 anos. No dinheiro o valor fica em R$ 40.

SERVIÇO:

O que: Happy Hour do Barco Cisne Branco

Datas: 17 de janeiro (sexta-feira)

Horário de saída: 18h00

Local: Cais do Porto (Armazém B3)

Os ingressos estão disponíveis nos pontos de venda do Barco Cisne Branco no Shopping João Pessoa (3º piso), Lindóia Shopping (Térreo) e Cais do Porto (Armazém B3). O valor é de R$ 45 (quarenta e cinco reais) no cartão, com meia-entrada para idosos e crianças até 10 anos. No dinheiro o valor fica em 40.

Voltar Todas de Música

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário