Centro Clínico Gaúcho investe R$ 10 milhões em nova clínica no Centro de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 16 de janeiro de 2020

A unidade passará a operar em abril de 2020 na Avenida Alberto Bins, nº 509, e ocupará o espaço do Centro de Convenções do Hotel Plaza São Rafael, no Centro de Porto Alegre Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O CCG (Centro Clínico Gaúcho) dá um novo passo no desenho de sistema de saúde que está apresentando ao mercado, e que traz mais qualidade e benefícios aos clientes, com o anúncio do investimento de R$ 10 milhões na inauguração de uma nova clínica própria de atendimento.

A unidade passará a operar em abril de 2020 na Avenida Alberto Bins, nº 509, e ocupará o espaço do Centro de Convenções do Hotel Plaza São Rafael, no Centro de Porto Alegre.

Com funcionamento 24 horas, a nova unidade segue o modelo resolutivo de saúde que o CCG está implementando em suas operações, e que já está em atividade na unidade da Zona Sul da Capital inaugurada em novembro de 2019. O novo modelo de clínica tem como objetivo oferecer soluções completas num mesmo local, cuidando dos pacientes de forma integral, e focando em comodidade e bem estar.

Mais de 20 especialidades médicas e de apoio estarão à disposição no espaço de 4.200m², que terá capacidade para atendimento de cerca de 20 mil consultas/mês. A estrutura disponibilizará aos clientes do CCG pronto atendimento adulto, pediátrico e traumatológico, exames laboratoriais e de imagem como raio-X, mamografia, tomografia e ecografia, além de eletrocardiograma, eletroencefalograma, entre outros.

