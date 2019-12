Rio Grande do Sul Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil é inaugurado em Alvorada

Por Redação O Sul | 5 de dezembro de 2019

A inauguração ocorreu no bairro Maringá Foto: Eduardo Silva/Divulgação Foto: Eduardo Silva/Divulgação

Foi inaugurado no bairro Maringá, em Alvorada, na Região Metropolitana de Porto Alegre, na terça-feira (03), um CAPSi (Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil). A inauguração ocorreu em um espaço na avenida Ipiranga.

“Este é um momento significativo para todos nós, é uma conquista para a saúde mental infantojuvenil no município de Alvorada. Não ganhamos somente uma sede, mas ganhamos uma casa, com todo o significado que esse nome comporta: estadia, acolhimento, aconchego segurança e proteção. Esperamos que esse encontro seja uma renovação dos laços desta rede, e o CAPSi retome sua função de auxiliar no florescer da vida das crianças e adolescentes que aqui chegam”, declarou a psicóloga coordenadora do CAPSi, Joana Bohmgharen.

O evento também contou com a presença de Neusa Abruzzi, secretária municipal da Saúde, e Gilberto Pereira, secretário municipal de Trabalho, Assistência Social e Cidadania.

O Centro de Atenção Psicossocial Infanto-juvenil Florescer conta com atendimento em psicologia, enfermagem, psiquiatria e terapia ocupacional. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 3411-8010.

Voltar Todas de Rio Grande do Sul

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário