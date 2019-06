Cera quente é a melhor opção para depilação no inverno

Com a chegada do inverno, muitas pessoas acabam alterando o hábito de se depilar, deixando os pelos por mais tempo. A interrupção dessa rotina, principalmente quando ocorre a remoção do pelo pela raiz, pode não ser benéfica para os procedimentos futuros. Segundo Regina Jordão, CEO e fundadora do Instituto Pello Menos, especializado em depilação feminina à cera, a falta do hábito pode interferir na espessura do pelo, que tende a engrossar e deixar o processo ainda mais doloroso. Para não perder o costume, vale buscar a opção da cera quente.

Como o tempo frio diminui os poros e dificulta a retirada dos pelos, a temperatura quente desse produto age para a dilatação do bulbo capilar, removendo o pelo com mais facilidade e menos dor. “O método é o mais recomendado no inverno, pois a cera quente ajuda a remoção dos pelos e diminui as dores do procedimento. Além disso, ela também evita o surgimento de manchas no corpo”, completa Regina. Outra vantagem da utilização da cera é que, com o tempo mais frio, as irritações na pele são evitadas.

“É importante lembrar que a esfoliação também ajuda na remoção dos pelos, então, deve ser feita regularmente. Já a hidratação, tão essencial em qualquer época do ano, é ainda mais necessária no inverno, visto que a falta de umidade típica da época prejudica a pele, dificultando o processo depilatório”, afirma a CEO.

