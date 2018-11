Cerca de 1.300 participantes são esperados para os Jogos de Integração do Sistema Unimed-RS. Sediados em Porto Alegre, os jogos serão divididos em 18 modalidades esportivas

A Unimed Porto Alegre e a Unimed Federação/RS promovem, entre os dias 16 e 18 de novembro, os Jogos de Integração do Sistema Unimed-RS (JISU). Em sua 17ª edição, o evento será sediado pela Unimed Porto Alegre, com apoio da Unimed Federação/RS, e terá a maioria das atividades realizadas no Parque Esportivo da PUCRS, em Porto Alegre. São esperados cerca de 1.300 participantes das Unimeds do Estado, que disputarão em 18 modalidades esportivas.

Os Jogos de Integração do Sistema Unimed-RS (JISU) acontecem a cada dois anos desde 1996, sendo o maior evento esportivo do Sistema Unimed Nacional. Com um modelo pioneiro, alia a integração de médicos cooperados, colaboradores e lideranças à prática esportiva. Além disso, reforça a campanha Mude1Hábito, movimento criado pela Unimed Brasil para encorajar práticas mais saudáveis respeitando o ritmo de cada um.

Para o presidente do Conselho de Administração da Unimed Porto Alegre, Flávio da Costa Vieira, “realizar, em parceria com a Federação, um evento dessa natureza, é atestar o compromisso da Unimed com o esporte como prática para uma vida saudável, a crença nos valores do cooperativismo e o reconhecimento à dedicação e cuidado de sua força de trabalho.”

De acordo com o diretor de Saúde e Desenvolvimento Humano da Unimed Federação/RS, José Milton Cunha Mirenda, o JISU é um momento de congraçamento do cooperativismo unimediano. “Esse evento traz para todos alegria, cooperação e forte união”, afirma. Mirenda reforça a relevância da participação da Cooperativa no evento: “Agradecemos a Unimed Porto Alegre por ter entendido a importância de ser anfitriã nesse ano de JISU/2018. A Federação/RS parabeniza todas singulares e atletas participantes. Bons jogos e avante!”, ressalta.

Movimento #Mude1Hábito Unimed

O movimento, criado pela Unimed Brasil em 2017, tem o objetivo de encorajar práticas mais saudáveis, respeitando o ritmo de cada um. Segundo estudo realizado pela Unimed, de 40% a 45% do que se faz no cotidiano são hábitos, e não decisões de fato. Nas ações promovidas, a Unimed incentiva a melhora de hábitos alimentares, a reserva de mais tempo para o que se gosta, como ler e conviver com os amigos, acordar mais cedo, usar menos o celular, reclamar menos, ser mais positivo, se estressar menos e praticar mais exercícios. A campanha destaca o conceito de “hábitos” como comportamentos, geralmente inconscientes, que acontecem com frequência e regularidade. Mais informações podem ser obtidas em www.mude1habito.com.br.

