Cerca de 300 mulheres ligadas a movimentos sociais ocupam a Conab em Porto Alegre

Desde o início da tarde desta quarta-feira (7), cerca de 300 mulheres ligadas ao MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra), MTD (Movimento de Trabalhadoras e de Trabalhadores por Direitos), MPA (Movimento dos Pequenos Agricultores) e MAB (Movimento dos Atingidos por Barragens) ocupam a Superintendência Regional da Conab (Companhia Nacional de Abastecimento), no Bairro Floresta, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

Por meio da mobilização, as mulheres exigem o restabelecimento imediato das ações e do orçamento voltados ao PAA (Programa de Aquisição de Alimentos). Conforme as manifestantes, a política pública em questão propiciou nestes últimos anos renda às famílias produtoras de alimentos e ajudou a combater a fome e a miséria da população da cidade que se encontra em situação de insegurança alimentar. Porém, hoje, estaria ocorrendo o desmonte do programa, que teve projetos cancelados e orçamento reduzido drasticamente, fazendo com que milhares de famílias, principalmente das periferias, ficassem sem acesso aos alimentos saudáveis da agricultura familiar e camponesa.

As trabalhadoras exigem a reposição do Orçamento de 2018 em R$ 10 milhões e o aumento do atual limite estabelecido para as cooperativas operacionalizarem o PAA. Elas também reivindicam a liberação de cestas básicas para as famílias acampadas e atingidas por barragens, além de R$ 10 milhões para a aquisição de leite em pó das cooperativas da região Sul do Estado, a fim de possibilitar a continuidade das rotas de leite. Elas também pedem a aquisição de arroz orgânico como apoio emergencial às famílias atingidas pelo granizo na região Metropolitana de Porto Alegre no dia 27 de fevereiro.

Jornada de Luta

A ocupação integra as atividades da Jornada Nacional de Luta das Mulheres Sem Terra, que ocorre todos os anos na semana do 8 de março em alusão ao Dia Internacional da Mulher. As trabalhadoras realizarão nesta quinta-feira (8), junto aos Movimentos da Via Campesina e às trabalhadoras urbanas, uma marcha nas ruas centrais de Porto Alegre. A mobilização, que começará a partir das 7 horas nas proximidades da rodoviária, localizada no bairro Floresta, será contra a retirada de direitos e em defesa da democracia e da soberania nacional.

Confira a pauta completa de reivindicações:

– Fortalecimento do PAA, com reposição do orçamento de 2018 para R$ 10 milhões para o Rio Grande do Sul; e ampliação do atual limite estabelecido por cooperativa, restabelecendo os valores já operados em anos anteriores;

– Liberação imediata de R$ 10 milhões para a aquisição de leite em pó das cooperativas da região Sul do Estado, por meio da modalidade Compra Direta, a fim de possibilitar a continuidade das rotas de leite;

– Aquisição de arroz orgânico através do PAA, na modalidade Compra Direta ou Pregão Eletrônico, como apoio emergencial às famílias atingidas pelo granizo no dia 27 de fevereiro, conforme decreto Nº 7230, de 28 de fevereiro de 2018 (prefeitura de Eldorado do Sul);

– Liberação imediata de 3 mil cestas básicas às famílias acampadas e atingidas por barragens; bem como de 1 mil cestas para as famílias da periferia que eram contempladas pelo programa – na região Metropolitana de Porto Alegre, 1200 famílias recebiam os alimentos da agricultura familiar via PAA e o corte foi de 100%;

– Emissão de certidão da área da Conab, em Vacaria, junto à Receita Federal, para que o Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) conclua a aquisição da área.

