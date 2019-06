Cerca de 60% dos jovens brasileiros querem mais investimentos em ciência, revela Fiocruz

Uma pesquisa divulgada na Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, revelou que a maioria jovens brasileiros querem mais investimento em ciência.

60% dos jovens apoiaram enquanto 34% entrevistados defendem manter os atuais valores de investimentos na área e apenas 5% acham que repasses às pesquisas científicas devem ser reduzidos.

Os jovens também apontaram, diante de uma lista, as categorias nas quais mais confiavam.

Professores ocupam o topo da lista com 50%, seguidos dos médicos e cientistas de universidades ou institutos públicos. Na pergunta de forma invertida, em quais categorias o entrevistado confiaria menos, os políticos ocupam a primeira posição com mais de 80% das citações. Artistas, jornalistas e religiosos vêm na sequência. Os cientistas de universidades públicas são citados por apenas 1,6%.

