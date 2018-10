Cerimônia do Prêmio José Lutzenberger de Jornalismo Ambiental tem data marcada

A cerimônia de entrega da quinta edição do Prêmio José Lutzenberger de Jornalismo Ambiental será no dia 06 de novembro, às 19h30min, na Casa de Cultura Mário Quintana na Rua dos Andradas, 736, em Porto Alegre. A premiação contará com a presença de profissionais e estudantes da área da comunicação inscritos no Prêmio e também a participação de representantes das instituições de ensino superior, lideranças locais entre outros convidados.

O prêmio tem como intuito valorizar as produções de conteúdos voltados a área da sustentabilidade e iniciativas ligadas ao meio ambiente. Para assim, buscar soluções sustentáveis utilizando novas tecnologias e esforços de instituições públicas e privadas.

A premiação é um evento promovido pela Associação Riograndense de Imprensa (ARI), Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiente (ABES-RS) e a Braskem. As categorias são divididas em jornalismo impresso, fotojornalismo, radiojornalismo, telejornalismo, webjornalismo e Prêmio Braskem de Jornalismo Universitário.

Deixe seu comentário: