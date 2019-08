Segundo a Associação dos Cervejeiros Alemães, as vendas das cervejas não alcoólicas em maio de 2019 superou em 6,5% o mesmo período no ano anterior. Conforme ainda o portal online Statista, se em 1970 o consumo anual era de cerca de 140 litros per capita, em 2018 ele não chegou a 100 litros. A cerveja sem álcool faz parte de todo cardápio, seja pilsen, kölsch ou weizenbier.

Deixe seu comentário: