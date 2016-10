César Almeida é tetracampeão do The Best Jump

Depois de duas horas de prova, o brasileiro César Almeida subiu no lugar mais alto do pódio para comemorar pela quarta vez o título máximo do 48º CSI2*-W (The Best Jump 2016). Em sintonia com o seu Zojasper Império Egípcio, ele venceu o Grande Prêmio Celulose Riograndense ao completar os dois percursos da prova sem faltas, garantindo o ouro em 46,12 segundos de tempo na segunda passagem. “É uma grande emoção vencer o The Best Jump. E ainda maior quando se é o primeiro da história do concurso a fazer isso quatro vezes“, vibrou o tetracampeão com o ouro nas mãos. César Almeida ganhou o troféu The Best Jump em 2003, com Salamandra Chapman Rougue, em 2005, montando Singular Joter e, em 2013 fazendo conjunto com Vanity Império Egípcio.

O vice-campeão do The Best Jump foi Bruno Pessanha, que saltou com Audi’s Allouette Van Het Lambroeck e completou o segundo percurso em 43,44 segundos, com quatro pontos perdidos. O bronze ficou com Marcelo Ciavaglia, montando Queenie, que ultrapassou o último obstáculo em 44,99 segundos, com quatro pontos perdidos.

A prova, com obstáculos de 1,40 e 1,60 teve dois percursos distintos e contou com 30 conjuntos, sendo 12 habilitados para a segunda passagem.

Outras provas

Durante a manhã do último dia do The Best Jump, o conjunto Stefânia Caramori e Cachetana Jmen garantiu o melhor tempo na prova de desempate ao completar o percurso da prova N14, com obstáculos de 1,25m, em 79,51 segundos. Já o prêmio Plaza Hotéis Resort Spa, que contou com obstáculos de 1,35m, ficou com a amazona Gabrielle Fontoura Berges e a fêmea Calandra, que conquistaram o ouro na prova de desempate com o tempo de 77,51 segundos.

