Chamado de “inimigo” por Bolsonaro, executivo da Globo vai ao Palácio do Planalto

Chamado de “inimigo” pelo presidente Jair Bolsonaro em uma conversa com o ex-ministro Gustavo Bebianno em fevereiro deste ano, o vice-presidente de Relações Institucionais do Grupo Globo, Paulo Tonet Camargo, compareceu, nesta segunda-feira (20), a uma cerimônia no Palácio do Planalto. No evento, foi lançada uma nova campanha de publicidade a favor da reforma da Previdência.

Em áudios de conversas de Bolsonaro com Bebianno, o presidente criticou o então ministro da Secretaria-Geral da Presidência por ter marcado na agenda uma audiência com Tonet no Planalto, o que acabou culminando na demissão de Bebianno.

“Gustavo, o que eu acho desse cara da Globo dentro do Palácio do Planalto: eu não quero ele aí dentro. Qual a mensagem que vai dar para as outras emissoras? Que nós estamos se aproximando da Globo. Então, não dá para ter esse tipo de relacionamento. Agora? Inimigo passivo, sim. Agora? Trazer o inimigo para dentro de casa é outra história”, falou Bolsonaro a Bebianno.

“Pô, cê tem que ter essa visão, pelo amor de Deus, cara. Fica complicado a gente ter um relacionamento legal dessa forma porque cê tá trazendo o maior cara que me ferrou, antes, durante, agora e após a campanha, para dentro de casa. Me desculpa. Como presidente da República: cancela [a agenda], não quero esse cara aí dentro, ponto final. Um abraço aí”, acrescentou em seguida.

Apesar das críticas, Tonet já havia se reunido com outros três ministros no Planalto: Santos Cruz (Secretaria de Governo), Onyx Lorenzoni (Casa Civil) e Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional). No início do evento desta segunda, Tonet teve a presença citada pelo secretário especial de Comunicação, Fábio Wajngarten. Tonet foi apresentado como “presidente da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão e diretor da Rede Globo”.

Parlamento

Sem as presenças dos presidentes da Câmara e do Senado, Rodrigo Maia (DEM-RJ) e Davi Alcolumbre (DEM-AP), respectivamente, o presidente Jair Bolsonaro afirmou valorizar o Congresso Nacional durante o evento no Planalto. “Nós valorizamos, sim, o Parlamento brasileiro, que vai ser quem vai dar a palavra final nesta questão da Previdência”, declarou Bolsonaro.

“No momento, eu agradeço aqui ao Rodrigo Maia, presidente da Câmara, ao Davi Alcolumbre, presidente do Senado Federal, que, em conversas que temos tido, são unânimes em dizer da necessidade de aprovarmos essa Previdência”, declarou Bolsonaro.

