Chamas do desencontro

No Brasil, como diz o ditado popular, tragédia pouca é bobagem. Não bastasse o incêndio no prédio histórico do Museu Nacional ano passado, que consumiu em poucas horas todo o seu acervo secular e milenar, a administração do órgão recusa uma oferta de ouro. O governo da Itália ofereceu peças arqueológicas raríssimas do acervo de Pompeia e Herculano, da região de Nápoles, em empréstimo por 20 anos para o Museu gerido pela Universidade Federal do Rio. A oferta foi recusada porque, segundo contam as testemunhas do episódio, a direção tupiniquim quer doação, não empréstimo. Não bastasse o constrangimento, havia plateia: uma delegação de diretores de museus italianos, que guardam peças significativas de milênios de impérios variados.

Do arquivo

A direção do Museu Nacional confirma: “É importante destacar que o Museu tem como objetivo a doação de peças originais, única forma de recompor as coleções”, soltou nota.

Meia-volta

A vice-ministra da Cultura da Itália, Lucia Borgonzoni, viajou ao Rio de Janeiro especialmente para o anúncio, confirma o Consulado na capital.

A conferir

A direção do Museu afirma que “avalia positivamente o interesse” da parceria, mas que não há nada de concreto ainda em cooperação técnica. E que os “empréstimos a longo prazo poderão ser, eventualmente, discutidos no futuro”.

Memorial do fogo

Pelo menos oito prédios da UFRJ sofreram incêndios desde 2011, como os do laboratório da Coppe, do alojamento de estudantes e até no Hospital do Fundão.

Pro Guinness

Aliás, não há, no mundo, registro similar de uma gestão com tantos incêndios em universidades públicas, em tão pouco tempo. Nero ficaria enciumado.

Fala, Dr. Bonsaglia

O procurador Mario Bonsaglia, que encabeça a lista tríplice do MPF para procurador-geral da República, diz que pessoas “mal intencionadas, objetivando desconstruir a lista” passaram “afirmações totalmente inverídicas” sobre eventual ligação sua com o PT. Reforça que atua na área criminal desde 1991, inclusive combate à corrupção, “nunca formulando qualquer juízo de valor sobre partidos ou políticos”.

Fala, Dra. Luiza

Embora o Planalto a veja com restrições, a conselheira do CNJ Luiza Frischeisen, candidata na lista tríplice para o comando da PGR, garante à Coluna que defende a Justiça Militar e já citou isso em seminário. Enviou um link para provar.

Mão no coldre

A UPB (União dos Policiais do Brasil) – que tem muitos federais no grupo, além de civis e militares – faz hoje manifestação em frente à sede da PF em São Paulo, contra desdém dos governos para as categorias.

PDT cresce

Com a baixa popular do PT, o PDT vai crescendo na oposição ao governo Jair Bolsonaro. E com Ciro Gomes já em campanha desde 1º de janeiro correndo o País. Hoje, ele e o presidente do partido, Carlos Lupi, comandam reunião com a bancada federal no Congresso para debater o que aprova e reprova na Reforma da Previdência.

Passa a carteira!

Funcionários do extinto Ministério do Trabalho vão perder gratificações, acredite, com desconto retroativo. Valores variados serão descontados nos próximos salários, referente ao que receberam a mais dos anteriores – por mérito. A assessoria do Ministério da Economia ainda não respondeu.

Chico e Lula

As cartas trocadas entre Lula da Silva e Chico Buarque, como citamos há dias, vão virar peça de teatro em Paris. Estreia hoje no Teatro Monfort. “Avril-avril, lettres à Lula”, dirigido pelo ator e diretor francês Thomas Quillardet e idealizado pela historiadora Maud Zohar. O compositor brasileiro confirmou presença.

Elenco extra

Serão lidas correspondências enviadas ao ex-presidente brasileiro, desde sua prisão, em abril de 2018, até o início desse ano. Marieta Severo, Camila Pitanga, Antonio Pitanga, Renata Sorrah e a atriz portuguesa Maria Medeiros, que estão na capital francesa, também estarão presentes.

ESPLANDEIRA

# O Imovelweb, um dos maiores portais imobiliários do País, irá oferecer um ano de degustação gratuita de seus serviços para corretores e imobiliárias de RR, AC, AP, TO, RO, PI, MA, AM, MS, PB, PA, MT e ES.

# O jornalista Jacks Andrade estreia a coluna “Conectado em Você” na Rádio CBN de Macapá dia 5 de julho. Abordará temas ligados a Inovação, Comunicação e Comportamento.