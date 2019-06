Chanceler brasileiro afirma não ter contradição em parceria entre Brasil e China

Durante o jantar em homenagem ao vice-presidente da República Hamilton Mourão, organizado pelas Frentes Parlamentares Brasil-China e Brics, o Chanceler Ernesto Araújo afirmou estar elevando as relações com o país em um patamar ainda maior que o passado.

“Desejamos criar oportunidades novas [com a China] para os exportadores brasileiros e novas oportunidades para investimentos” disse ele. O chanceler afirmou ainda não ter contradição entre as parcerias com chineses e americanos, ao mesmo tempo.

“Não há contradição. Em ambos os casos podemos ter relações muito profícuas, não há nenhuma animosidade, não há problema algum” comentou.

Em setembro o presidente Jair Bolsonaro já tem viagem marcada para a China, com o objetivo de incentivar ações bilaterais. O presidente chinês Xi Jinping também virá ao Brasil para participar da 11ª Cúpula do Brics, grupo de países que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, o evento ocorrerá nos dias 13 e 14 de novembro, e será realizado em Brasília.

Deixe seu comentário: