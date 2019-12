Acontece Chef de cozinha ensina o preparo do tradicional peru natalino no próximo dia 17, na Qualidade Gourmet

Por Redação O Sul | 13 de dezembro de 2019

A Qualidade Gourmet, casa especializada em cortes de carnes especiais, que abriu seu espaço gourmet para receber eventos e cursos junto às suas instalações, na Av. Comendador Creidy 120, próximo ao Shopping Iguatemi, recebe no dia 17 a chef francesa Valérie Lafay, que vai ensinar o preparo do tradicional peru natalino à moda de sua terra. No encontro, além das dicas e sugestões da chef, os participantes serão agraciados com espumante, na recepção. O cardápio festiva encerra com a apreciada sobremesa também francesa, o creme brulée, que conquista adeptos ao longo dos anos pela sua leveza e sabor.

Contatos, informações e inscrições pelo fone 99243.4451 e 99377.7088

Valérie, além de chef de cozinha, já atuou como gerente de alimentos e bebidas, de restaurantes, prestando assessoria a empreendimentos, eventos, palestras e cursos, entre outras atividades que referendam sua trajetória profissional junto ao segmento.

