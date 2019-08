O presidente do Parlamento polonês, o conservador Marek Kuchcinski, anunciou sua renúncia nesta quinta-feira (08). Membro de um partido que prega a luta contra a corrupção, ele deixa o cargo após ter usado aviões do governo em viagens particulares, com sua família e amigos. O escândalo acontece dois meses antes das eleições legislativas no país.

