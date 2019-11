Geral Chegada do Papai Noel ao Total abre programação do Natal Alegre

Por Redação O Sul | 26 de novembro de 2019

Noel chegará de helicóptero e descerá de rapel por toda a extensão da chaminé Foto: Emmanuel Denaui/Arquivo SMC/PMPA

A Chegada do Papai Noel no Shopping Total, na avenida Cristóvão Colombo, 545, abre a programação do Natal Alegre 2019. O evento será realizado nesta sexta-feira (29), a partir das 19h30min. A entrada é gratuita.

Já consagrada, a tradicional chegada é realizada há 16 anos e reúne um público fiel, superior a 15 mil pessoas por edição. O espetáculo deste ano contará com a presença dos gaúchos mirins que participaram do The Voice Kids: Luíza Barbosa, Luiz Cavani, Laura Froner e Sofia Cordeiro e da cantora Andrea Cavalheiro.

No repertório, grandes sucessos da música brasileira, infantis e os clássicos natalinos. Também haverá apresentações de dança com os jovens da Cia Dullius Dance. A direção artística é de Vanessa Garcia e a direção geral, de Fernanda Marques.

Chegada do Noel

O Papai Noel chegará de helicóptero e descerá de rapel por toda a extensão da chaminé, que possui 86 metros de altura. Para recepcionar Noel, haverá um show com várias atrações musicais, apresentações teatrais e de dança, inspiradas em um universo lúdico de sonhos.

