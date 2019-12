Porto Alegre Chegada do verão favorece o turismo náutico no Guaíba

Por Redação O Sul | 19 de dezembro de 2019

Média mensal de passageiros nas embarcações autorizadas cresceu 62,95% Foto: Jefferson Bernardes/PMPA Foto: Jefferson Bernardes/PMPA

Com a chegada oficial do verão neste domingo (22) começa a alta temporada do turismo náutico em Porto Alegre. É o momento em que cresce o movimento de moradores e visitantes da Capital nos passeios pelo Guaíba. E os números mostram que a atração faz sucesso: de 2018 para 2019, a média mensal de passageiros nas cinco embarcações autorizadas pela prefeitura cresceu de 7.942 para 12.942 – um aumento de 62,95%.

O crescimento se deve à revitalização da orla Moacyr Scliar e à ampliação no número de embarcações habilitadas para os passeios – até o ano passado apenas três tinham autorização para o serviço.

Segundo a Brigada Militar, a Orla chega a receber 50 mil visitantes nos finais de semana com tempo bom. Assim, mês a mês, a movimentação de turistas no sistema náutico da Capital vem melhorando na comparação com 2018.

O destaque de 2019 foi o mês de março, com um expressivo crescimento de 358,46% em relação ao mesmo mês de 2018. “Os dados legitimam a grandeza do turismo de Porto Alegre. Além de ver o município sob outro ângulo, quem desfruta de um passeio no Guaíba pode aproveitar o comércio local e outras atrações, contribuindo com a economia e geração de renda”, destacou Cidade.

Além disso, desde julho, o atracadouro conta com uma bilheteria específica, onde os passageiros podem adquirir ingressos com mais facilidade e conforto para qualquer uma das embarcações disponíveis. Gerente de uma das empresas, Alexandre Ávila elogia a estrutura.

“Trabalho com turismo náutico em Porto Alegre há 27 anos e nunca foi tão bom como nos últimos dois. Além das melhorias na Orla, temos mais segurança. Antes, a bilheteria era precária”, contou.

Como é o passeio pelo Guaíba

Cinco embarcações colocam o turista em contato direto com a natureza de Porto Alegre. Da Orla, o público percorre o Guaíba por uma hora, passando pelas Ilhas do Delta do Jacuí ou sentido Zona Sul. O passeio custa entre R$ 20 e R$ 110, com saídas diariamente.

