O governo chileno anunciou o início do processo para uma nova Constituição através de um “Congresso Constituinte”, com “ampla participação cidadã e um plebiscito que o ratifique”. A manobra atende a uma das principais demandas surgidas nos protestos que ocorrem no país. O ministro do Interior confirmou o anúncio após uma reunião na casa do presidente, Sebastián Piñera.