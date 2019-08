A China confirmou nesta quarta-feira (21) que prendeu um funcionário do consulado britânico em Hong Kong que havia desaparecido no início do mês, um caso que vem gerando temor sobre como a lei chinesa pode ser utilizada para punir os manifestantes que tomam as ruas do território há onze semanas. Simon Cheng, de 28 anos, havia viajado para Shenzhen, mas não retornou para casa.

