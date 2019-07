Churrasco Profissional na Construsul

Referência internacional na produção de churrasqueiras profissionais, a Scheer Churrasqueiras adaptou produtos e conceitos para os ambientes domésticos, com as melhores soluções para os arquitetos e consumidores residenciais. Destaques serão apresentados na Construsul – Feira Internacional da Construção, em Porto Alegre.

As Varandas e Espaços Gourmet se transformaram em hits da Arquitetura Contemporânea. Cada vez mais, as famílias e amigos se reúnem em casa, tendo a boa comida como um dos centros de atenção. O churrasco e as carnes grelhadas em cortes especiais estão entre as iguarias prediletas. Referência internacional na produção de churrasqueiras profissionais, com exportações para 80 países, a caxiense Scheer Churrasqueiras adaptou produtos e conceitos para atender também ao ambiente doméstico, com as melhores soluções para os arquitetos e consumidores residenciais.

De 30 de Julho a 02 de Agosto, a marca apresenta algumas de suas melhores soluções, exclusivas e patenteadas, na Construsul – Feira Internacional da Construção, que acontece no Pavilhão da FIERGS, em Porto Alegre. Um dos destaques é o sistema Lift Grill. Um elevador motorizado movimenta a grelha, garantindo assim o melhor resultado na perfeita cocção de carnes, aves, peixes, legumes e frutas. O mecanismo pode ser combinado com a opção de espetos giratórios, proporcionando uma experiência completa na arte de se fazer um bom churrasco.

Churrasqueiras Manuais

Para atender um perfil ainda mais amplo de consumidores, a Scheer Churrasqueiras também oferece uma linha de churrasqueiras sem automatização. Elas operam no sistema de Parrilla, Espetos ou combinando ambos, com a melhor solução de benefício x custo do mercado. São várias opções de configurações, em vários tamanhos, adequando–se às múltiplas necessidades. O consumidor tem ainda à sua disposição dezenas de acessórios, que podem incrementar ainda mais a experiência de fazer um churrasco em casa como um profissional.

Outra inovação é a Porteña Scheer, churrasqueira portátil concebida para áreas externas. Ela conta com a opção de vários acessórios, que permite todo tipo de assado, transformando–a numa verdadeira ‘Churrascaria Portátil’. Para os amantes do futebol, há versões personalizadas dos clubes mais populares do Rio Grande do Sul – Grêmio e Internacional (de Porto Alegre) e Juventude e Caxias (de Caxias do Sul). Os produtos podem ser adquiridos através do e–commerce da marca – www.scheer.com.br/residencial

Serviço/ Scheer Churrasqueiras: (54) 3224–3066 – www.scheer.com.br/residencial – Caxias do Sul–RS – Construsul : de 30 de Julho a 02 de Agosto no Pavilhão da FIERGS (Porto Alegre–RS) – Rua J – 489

