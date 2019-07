O domingo (14) começa com sol e nuvens. Mas de acordo com a MetSul Meteorologia, as regiões Central e a Metade Norte devem registrar chuva já nas primeiras horas do dia. Já em municípios do Norte, a instabilidade deve persistir, com risco de trovoadas e até granizo isolado.

A temperatura no território gaúcho não sobe muito e ficará amena na maior parte do dia. Na capital, a mínima é de 12°C e máxima chega aos 17°C.

Deixe seu comentário: