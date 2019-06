Chuva e queda de temperatura predominam nesta quarta

Nesta quarta-feira (19), a chuva chega em quase todo Rio Grande do Sul. Durante o dia não há previsão para temporais, mas rajadas de vento podem ultrapassar os 60 km/h. No sul do Estado o dia será marcado por sol, mas não há chance de altas temperaturas.

Na maioria dos municípios, as máximas não devem passar dos 20°C. Já na quinta (20), uma massa de ar seco domina a Região Sul e deixa o feriado gelado.

Vale lembrar que nesta sexta-feira (21) começa o inverno. De acordo com a meteorologista Cátia Valente, o dia será marcado por temperatura baixa, bem típico da estação. Porém, já no final de semana, os termômetros tendem a subir mais.

Confira as temperaturas mínimas desta quarta:

Uruguaiana: 7ºC

Quaraí: 6,5ºC

Bagé: 7,9ºC

Canguçu: 8,3ºC

Santiago: 8,4ºC

Caçapava do Sul: 8,2ºC

