Chuva provoca alagamentos e transtornos no trânsito em Porto Alegre

A forte chuva que começou a cair na madrugada desta quinta-feira (15) em Porto Alegre alagou ruas e avenidas e provoca transtornos no trânsito da Capital nesta manhã.

De acordo com a EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação), entre os pontos com acúmulo de água estão a rua Luiz Englert, perto da Sarmento Leite, no acesso ao Túnel da Conceição; a avenida Assis Brasil, no trecho entre a General Emílio Lúcio Esteves até a Dona Sebastiana; a avenida Sertório; a Bernardino Silveira Amorim; a avenida dos Maias; Morretes; Onze de Agosto, São Salvador; e Piauí. Os principais congestionamentos são registrados na área central da cidade.

Segundo o Sistema Metroclima, o tempo melhora gradualmente no decorrer do dia. Os volumes de chuva acumulados até as 9h foram de 45,2 milímetros no bairro Tristeza; 44,9 milímetros no Sarandi; 40,3 milímetros na Glória; 38,6 milímetros no Centro; e 29,4 milímetros na Lomba do Pinheiro. A precipitação iniciou por volta das 2h50min.

Rio Grande do Sul

A Defesa Civil alertou para a possibilidade de granizo, chuvas intensas, trovoadas, raios e vendaval no Rio Grande do Sul. Grande parte do Estado pode ser atingida, com destaque para as regiões Oeste, Noroeste, parte da Campanha, Central, parte do Norte, Região Metropolitana, parte do Litoral Norte, entorno da Lagoa dos Patos e Regiões do Sul.

