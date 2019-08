Chuvas e trovoadas em 2020

A proposta de orçamento, divulgada ontem pelo Ministério da Economia, traz previsão de crescimento do PIB (Produto Interno Bruto), ainda otimista, de 2,17 por cento no próximo ano. A estimativa há três meses era de 2,74 por cento. Significa que haverá queda na arrecadação de tributos.

As despesas obrigatórias do governo federal, incluindo a folha de pagamento dos servidores, representam 96 por cento. O valor total do orçamento somará 1 trilhão e 644 bilhões de reais. Com isso, será pequena a margem de manobra para fazer investimentos. Não mais do que 19 bilhões de reais.

Voltas que os percentuais dão

Convém lembrar que as previsões são sempre acima do que se realiza. Em agosto do ano passado, o governo afirmava que o crescimento do PIB em 2019 atingiria 1,6 por cento. Chegará em dezembro, no máximo, com 0,81 por cento.

Fio de esperança

O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, examinando recurso da defesa, concedeu ontem habeas corpus a Gilmar Sossela. A 4 de dezembro do ano passado, ele perdeu o mandato de deputado estadual, ao responder ação penal por suposta prática de coação na Assembleia Legislativa. De acordo com a denúncia do Ministério Público, servidores teriam sido forçados a comprar convites para jantar de campanha à reeleição de

Sossella em 2014.

Com a decisão do ministro Lewandowski, abre-se a possibilidade de Sossella reassumir a vaga na bancada do PDT.

Tem expectativa

Com base na decisão que favoreceu o ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras Aldemir Bendine, outros querem entrar na carona. Um deles é Gerson Almada, ex-executivo da Engevix, condenado a 34 anos de prisão na Lava-Jato. Comandava o estaleiro em Rio Grande e tornou-se figura conhecida em toda a cidade. Simpático, falante e conciliador, entrou no jogo da propina do governo federal como se os mecanismos de defesa do interesse público tivessem submergido para sempre.

Efeito da timidez

Opositores da direção nacional do MDB, que tem no Rio Grande do Sul o núcleo mais forte, passam meses criticando a condução do partido. É assim há muitos anos. Porém, deixam passar o tempo e só despertam para formar uma chapa quando a eleição para o diretório se aproxima. A situação se repete agora.

É tarde

A senadora Simone Tebet, candidata à presidência do diretório nacional do MDB, estará às 10h de segunda-feira em Porto Alegre para expor a plataforma de oposição ao grupo de Romero Jucá. Faltam 33 dias para a eleição.

Para dar um empurrão

A Comissão Especial da Reforma Tributária, da Câmara dos Deputados, terá audiência pública na terça-feira para debater com especialistas. Entre os convidados, o presidente do Instituto Reformar de Estudos Políticos e Tributários, Germano Rigotto.

Reconhecimento

Técnicos da Unesco virão ao Brasil, dentro de duas semanas, para conhecer o Sítio Roberto Burle Marx, na zona Oeste do Rio de Janeiro. Foi onde o paisagista trabalhou e morou. Guarda coleção com mais de 3 mil e 500 espécies de plantas tropicais e deverá ter a candidatura a patrimônio mundial confirmada.

Vítima de uma versão

Burle Marx era comunista e teve a casa assaltada na metade da década de 1960. Surpreendido, perguntou o que procuravam e a resposta veio rápida: “O ouro de Moscou”. Naquela época, a expressão era usada para identificar e atacar os adeptos da Cortina de Ferro. Marx não tinha nem ouro nem lata.

Ficará escondido

Com a transformação do prédio antigo do Aeroporto Salgado em escritórios, poucos terão acesso ao painel A Conquista do Espaço. A obra de Aldo Locatelli mostra o personagem mitológico Ícaro, as cartas de navegação de Leonardo da Vinci e o precursor da aviação, Santos Dumont. Foi finalizada em 1953.

Onde está a bússola?

Passados oito meses e diante da penúria dos cofres públicos, a maioria dos governos perdeu o rumo e não encontra o atalho.