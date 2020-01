Acontece CI passa a oferecer mentoria para ensino superior em Portugal

Por Redação O Sul | 14 de janeiro de 2020

País reúne educação e qualidade de vida dentro dos padrões europeus e com valores acessíveis Foto: (Lisboa) Pixabay Foto: (Lisboa) Pixabay

A CI Intercâmbio e Viagem, maior empresa de intercâmbio do Brasil, acaba de fechar uma parceria com a EduPortugal e passa a oferecer o serviço de assessoria acadêmica para educação superior em Portugal. O lançamento acompanha uma tendência percebida pela empresa – a procura pelo ensino superior no destino tem crescido desde 2016, ano em que o país passou a aceitar a nota do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) para ingresso nas universidades. Na CI, Portugal já aparece como terceiro destino principal em termos de busca por higher education fora do Brasil.

“O time de Universidades da CI trabalhará através do processo de mentoria, que combina as expectativas pessoais e o currículo acadêmico de cada cliente à análise das universidades disponíveis. Por fim, é possível entender onde existe maior chance de aceitação de cada estudante e quais são as melhores estratégias para conquistar a vaga naquela instituição”, Afirma Ana Flora Bestetti, Supervisora da Região Sul da CI. De acordo com Liza Yoshitani, gerente de Universidades da CI, o que mais chama tenção dos brasileiros é a qualidade do ensino de Portugal. “A educação superior no país é de excelência, com professores referência no mundo todo e grades curriculares alinhadas ao mercado de trabalho. Além disso, o diploma português tem valor em toda a comunidade europeia, o que é um grande diferencial”, explica.

Liza comenta, ainda, que um intercâmbio em Portugal une a experiência acadêmica ao contato com diferentes nacionalidades e grandes experiências em termos de adaptação e habilidades interpessoais. “Portugal tornou-se um destino valorizado por estudantes de todo o mundo, pois oferece educação e qualidade de vida dentro dos padrões europeus, mas com custos acessíveis. Os estudantes devem ir preparados para se conectar com pessoas dos mais diferentes lugares”, conta.

A mentoria da CI para Portugal considera não apenas programas de graduação e pós-graduação, mas também mestrado, doutorado, pós-doutorado e até mesmo cursos de especialização. Vale lembrar, porém, que a nota do ENEM não é garantia para entrada de brasileiros em instituições portuguesas. “O resultado do exame substitui o que seria um vestibular, porém, as universidades fazem uma avaliação cuidadosa em cima disso, considerando também o currículo acadêmico dos estudantes. Por isso, é essencial contar com a assessoria de especialistas, que podem guiar o estudante para uma trajetória com os melhores resultados possíveis”, comenta a especialista.

Além de assessoria acadêmica, a CI, em conjunto com a EduPortugal, orienta sobre acomodações, visto, regularização de moradia no país e transfer de chegada em Porto ou Lisboa. “Vimos que esta parceria só tem a agregar com o objetivo de atender clientes em todo o Brasil, dando informações precisas para que possam estudar nas melhores universidades portuguesas, estejam bem hospedados e legalizados em Portugal. Além de estudar, poderão trabalhar em seu tempo livre durante o seu programa no Ensino Superior”, conclui Liza.

A CI, em Porto Alegre, está presente na Rua Padre Chagas, 72, Moinhos de Vento (Telefone: 51-3346-4654) e na Av. Pereira Passos, 1125, loja 1, Bairro Vila Assunção (Telefone: 51-3062-0626). Há, ainda, unidades em Caxias do Sul, Passo Fundo, Erechim, Novo Hamburgo e Pelotas. Informações no www.ci.com.br.

Voltar Todas de Acontece

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário