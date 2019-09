Ciclistas na perimetral – socorro, prefeitura! E eu quero um café

Já escrevi uma coluna sobre essa aberração que são ciclistas aos domingos correndo – voando – na perimetral. Um perigo. Domingo de novo quase fui atingido por um bólido dirigido por um sujeito todo vestidinho de calça apertada e capacete ridículo, querendo mostrar que é muito macho, ziguezagueando entre a pessoas, não dando pelota para velhos e crianças.

Mas parece que não adianta. A prefeitura, de forma irresponsável, deixa que ciclistas e pedestres ocupem o mesmo espaço. Ciclistas irresponsáveis chegam a andar a 60 km por hora. O que fazer? Atacar um deles e surrar? Mas eles são muito unidos e andam em bandos. Por vezes, são casais disputando corrida. Não têm o que fazer? Ah, “vamos andar na perimetral, amor. Com nossas baikes. Vamos apostar corrida, beemm?”. Tsk, tsk, tsk.

Prefeitura, eis aqui meu brado uma vez mais. Ou delimita uma faixa para os velocistas-ciclistas ou proíbam os pedestres. Ambos, não dá. Tentei reclamar com um deles e me ofendeu. Gente muitíssimo educada. Bah.

O que esperar da prefeitura? De onde mesmo se espera, dali mesmo é que não nada.

Chinelagem nos aeroportos

Ando pelos aeroportos. Repletos de lancherias. Caras e ruins. Uma chinelagem. No Galeão, parte doméstica, não se consegue cerveja que preste. Só as da Ambev. Aguadas. Na verdade, achei uma razoável (Indica, Colorado) e… o barzinho não tinha copos de vidro. No outro bar, tinha copo de vidro, mas não tinha boa cerveja.

Uma opção preferencial pelo mau gosto são os cafés e os famosos lanchinhos, pastéis que esfarelam e pãezinhos de queijo ruins. O café expresso é feito com o pior pó da praça. Por que o café tem de ser tão ruim?

Os hotéis, a mesma coisa. O Hotel B, um dos famosos de Brasília, oferece café (infusão) da pior espécie. Deve ser cevada moída ou algo similar. Café é que não é. Já cansei de reclamar do café.

No Windsor, do Rio, agora fazem um especial. Pago separado. Eu mesmo levo o grão. Que coisa. Por que essa opção terceiro-mundista pelo mau gosto? E a ninguém reclama. Bom, não me admira ser tão difícil jantar bem em porto Alegre. Nossa culinária vai mal. Falarei sobre isso em outra coluna.

Ciclistas e pedestres

Volto ao assunto. Como é possível que o poder público admita a coexistência, na mesma pista, de ciclistas em alta velocidade e pedestres aos domingos na perimetral? Hein, Prefeito? E os vereadores, o que dizem disso?

Por falar em café…

Café de qualidade é um direito do consumidor. Em Santa Cruz do Sul, larguei o Hotel Charrua por causa do café. Agora o Hotel Águas Claras não se ajuda. Já reclamei umas cinco vezes. E, não adianta. Compram café barato. Fazem café ruim. Servem café “intomável”. O que me impressiona é que os clientes não reclamam (com exceção de mim). Além de tudo, perdemos o bom gosto neste país? Cartas para a coluna. Perdemos também a capacidade de indignação. Sou o único quem reclama das baikes na perimetral. Quem mais se habilita?

