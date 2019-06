O ciclone Vayu está ganhando força e se aproxima do oeste da Índia, onde pode tocar a terra na quinta, com rajadas de vento de até 170 km/h, informaram as autoridades nesta quarta-feira (12). As autoridades do Estado de Gujarat iniciaram a retirada de moradores das zonas costeiras, onde vivem cerca de 300 mil pessoas – 130 mil já foram transferidas para áreas mais seguras.

Deixe seu comentário: