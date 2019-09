Ciee oferece cursos gratuitos em parceria com a Prefeitura de Porto Alegre

Uma parceria entre a Prefeitura de Porto Alegre e o Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee/RS) está com vagas abertas para diversas oficinas gratuitas de qualificação profissional. A programação ocorre de 11 a 26 e será ministrada no Ciee do Centro, na avenida Borges de Medeiros, 328. As oficinas, com duração de duas horas, são direcionadas para o público maior de 14 anos.

As inscrições podem ser feitas através do e-mail secretaria.socioeducativo@ciee.rs.org.br, com os seguintes dados: nome completo, data de nascimento, CPF ou RG, oficina que tem interesse em participar, telefone, cidade e bairro onde mora. Também é possível se inscrever pelos telefones (51) 3284-7098 e 3284-7195 ou pelo site. Neste, é necessário fazer o cadastro na opção estudante.

Confira a programação:

11/09 – Dicção e Oratória: Mecânica Vocal – 14h

12/09 – Dicção e Oratória: Respiração – 14h

16/09 – Atitudes geradoras de motivação – 14h

17/09 – Desenvolvimento Pessoal – 10h

18/09 – Autoconhecimento Profissional – 10h

18/09 – Etiqueta Profissional – 14h

19/09 – Gestão do Tempo – 10h

19/09 – Planejamento Financeiro – 14h

23/09 – Oportunidades para geração de renda – 14h

24/09 – Técnicas de Vendas – 10h

25/09 – Educação Ambiental e Cidadania: onde eu entro nisso? – 10h

25/09 – Processo Seletivo: organização, comportamento e currículo – 14h

26/09 – Manutenção de Computadores: noções básicas – 10h