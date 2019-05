Cinco agências dos Correios serão fechadas em Porto Alegre

Até o dia 5 de julho, os Correios fecharão sete agências no Rio Grande do Sul. Entre os motivos divulgados pela empresa estão “a readequação da rede de atendimento e da força de trabalho”. Em Porto Alegre, as atividades das agências Farrapos, Rio Branco, Menino Deus, Siqueira Campos e Aeroporto serão encerradas.

Segundo levantamento preliminar do Sindicato dos Correios do Rio Grande do Sul, mais de 50 trabalhadores serão afetados. O Sindicato deve publicar nesta quarta-feira uma nota da categoria, condenando os fechamentos anunciados pelos Correios.

